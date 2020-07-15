СК попросил арестовать четверых акушеров по делу о торговле младенцами

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

По словам пресс-службы, мера пресечения в отношении фигурантов будет избрана в ближайшее время. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чернышова В. А., Ашиткова Т. В., Ивановой Ю. Ю. и Панаиоти Л. Р.», — сообщили в суде.

В Москве 23 июня полиция обнаружила в одной из квартир на улице Аргуновской на северо-востоке города пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода, а также двух женщин, ухаживавших за ними. «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писали, что няни оказались гражданками Китая. Источники РБК в МВД сообщали, что у четверых младенцев в возрасте от двух до трех месяцев оказались китайские имена. По словам собеседников РБК, следствие считает, что детей родили суррогатные матери. Позже их должны были вывезти за границу и продать.



По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми). Детей отправили в различные медучреждения столицы, там врачи отметили, что младенцы здоровы.

Через несколько дней пресс-служба посольства Китая в России сообщила РБК, что в Пекине знают о ситуации с найденными в московской квартире младенцами, но пока не получали никаких официальных уведомлений по этому поводу. Также там отметили, что ни один гражданин Китая не обратился за помощью в посольство по этому делу.