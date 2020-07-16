Титов и Шнуров поспорили о выдвижении музыканта в Госдуму

Борис Титов (слева) и Сергей Шнуров (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Российский музыкант и сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров намерен баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщил лидер партии Борис Титов во время рабочей поездки в Челябинск, передает ТАСС.

«На выборы в Госдуму он [Сергей Шнуров] точно идет», — отметил Титов.

После этого телеканал RTVI привел ответ Шнурова. «Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — сказал артист и генеральный продюсер телеканала.

Представитель Шнурова в беседе с РБК не подтвердил и не опроверг намерение артиста баллотироваться в Госдуму.