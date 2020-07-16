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Политика ,  
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Титов и Шнуров поспорили о выдвижении музыканта в Госдуму

Борис Титов (слева) и Сергей Шнуров
Борис Титов (слева) и Сергей Шнуров (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Российский музыкант и сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров намерен баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщил лидер партии Борис Титов во время рабочей поездки в Челябинск, передает ТАСС.

«На выборы в Госдуму он [Сергей Шнуров] точно идет», — отметил Титов.

После этого телеканал RTVI привел ответ Шнурова. «Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — сказал артист и генеральный продюсер телеканала.

Представитель Шнурова в беседе с РБК не подтвердил и не опроверг намерение артиста баллотироваться в Госдуму.

Шнуров стал сопредседателем Партии роста
Политика
Сергей Шнуров

Ранее, 7 июля, Шнуров вошел в список сопредседателей Партии роста. Помимо него были избраны еще девять сопредседателей, включая тележурналиста Александра Любимова, экономиста Евгения Когана, основателя Group-IB Илью Сачкова, главу Ассоциации защиты бизнеса Александра Хуруджи и других.

Комментируя это событие, Титов заявил, что главная задача партии — подойти к выборам в Госдуму в 2021 году «во всеоружии».

Сергей Шнуров вступил в Партию роста в феврале этого года, заявив, что планирует заняться культурной повесткой партии. В январе он допускал, что займется политикой, если увидит свой электорат и поймет, что сможет принести ему добро.

Теги: Борис Титов, Сергей Шнуров, Партия роста, выборы, Госдума, новости
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