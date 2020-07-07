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Шнуров стал сопредседателем Партии роста

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Певец Сергей Шнуров вошел в список сопредседателей Партии роста, сообщили РБК в ее пресс-службе.

Решение было принято 7 июля на съезде партии в Москве, говорится в сообщении политического объединения. «Самая главная задача, которую мы ставим перед собой, — подойти во всеоружии к выборам в Государственную думу в 2021 году», — сказал председатель партии Борис Титов, чьи слова приведены в сообщении.

Всего были избраны десять сопредседателей: глава партии бизнес-омбудсмен Борис Титов, тележурналист Александр Любимов, экономист Евгений Коган, основатель Group-IB Илья Сачков, музыкант Николай Фоменко, депутат заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева, член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова, эксперт Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич, глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

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Сергей Шнуров

Шнуров вступил в Партию роста в феврале. Певец заявил о планах заняться культурной повесткой партии.

В январе Шнуров говорил, что займется политикой, когда увидит свой электорат и поймет, что сможет принести ему пользу.
 

Теги: Сергей Шнуров, Партия роста
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