Шнуров заявил о планах заняться культурной повесткой в Партии роста

Сергей Шнуров (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Лидер группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров после вступления в Партию роста намерен заняться в ней культурной повесткой «в широком смысле этого слова».

Также журналисты уточнили у него, собирается ли он участвовать в выборах в Госдуму. «В планах пока такого... может быть, есть, а может быть, и нет. Надо дожить до этих выборов», — сказал он в ответ, передает «Интерфакс».

По словам Шнурова, он выступает за то, чтобы «экономика развивалась не только на нашем ресурсном секторе», а чтобы «мы занимались производством, чтобы мы производили, в конце концов, смыслы, по большому счету, культуру».

Во время разговора журналисты напомнили о песне, которую он исполнил в фильме «День выборов». В ответ музыкант сообщил, что не боится превратиться в героя ее припева. «Я надеюсь, что ситуация должна поменяться, потому что песне этой уже 20 лет», — сказал он.