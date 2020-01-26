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Политика ,  
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Шнуров назвал условие участия в политике

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал, что займется политикой, только если у народа будет подобный запрос. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику», — сказал он. По его словам, в том случае, если «кто-то там решил в каких-то кабинетах», он не будет заниматься политикой.

Шнуров предложил разогнать Минкультуры
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По словам музыканта, в существующей конфигурации Госдумы для него места нет.

В конце февраля 2019 года Шнуров вошел в совет комитета Госдумы по культуре. В марте прошлого года он предложил разогнать Министерство культуры, так как «ни в какой нормальной стране» такого ведомства нет. В начале декабря музыкант вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

В середине января «Медуза» писала, что к выборам в Госдуму в 2021 году в России может появиться около десятка новых партий. По данным издания, в Кремле хотели бы видеть в качестве оппозиционных политиков Сергея Шнурова, а также журналиста и блогера Юрия Дудя.

Теги: Сергей Шнуров, политика
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