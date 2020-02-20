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Политика ,  
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Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Ранее музыкант говорил, что пойдет в политику только если увидит свой электорат и поймет, что может как-то помочь этим людям
Сергей Шнуров (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Это следует из видео, которое телеканалу РБК предоставили в пресс-службе партии.

«Мне кажется, что я вам пригожусь. Совершенно точно по крайней мере внесу яркие краски. Со мной будет явно веселее», — сказал Шнуров.

Это произошло в ходе рабочего визита Титова в Санкт-Петербург, где он должен был встретиться с председателями региональных отделений партии и обсудить стратегию на выборах в 2020 и 2021 годах.

В январе Шнуров говорил, что займется политикой только в том случае, если увидит свой электорат и поймет, что таким образом может «причинить какое-то добро» этим людям. Он добавил, что не пойдет в политику, если «кто-то там решил в каких-то кабинетах». С февраля прошлого года Шнуров входит в совет комитета Госдумы по культуре.

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«Медуза» со ссылкой на источники писала, что к думским выборам в России может появиться около десяти новых партий. Оппозиционными политиками в Кремле, как утверждают собеседники издания, хотели бы видеть Шнурова и журналиста Юрия Дудя.

О создании собственной Партии прямой демократии в начале года сообщил один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Кроме того, свою партию решил учредить один из основателей и экс-совладелец Faberlic Александр Даванков.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Сергей Шнуров, Партия роста
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