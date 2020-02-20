Ранее музыкант говорил, что пойдет в политику только если увидит свой электорат и поймет, что может как-то помочь этим людям

Сергей Шнуров (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Это следует из видео, которое телеканалу РБК предоставили в пресс-службе партии.

«Мне кажется, что я вам пригожусь. Совершенно точно по крайней мере внесу яркие краски. Со мной будет явно веселее», — сказал Шнуров.

Это произошло в ходе рабочего визита Титова в Санкт-Петербург, где он должен был встретиться с председателями региональных отделений партии и обсудить стратегию на выборах в 2020 и 2021 годах.

В январе Шнуров говорил, что займется политикой только в том случае, если увидит свой электорат и поймет, что таким образом может «причинить какое-то добро» этим людям. Он добавил, что не пойдет в политику, если «кто-то там решил в каких-то кабинетах». С февраля прошлого года Шнуров входит в совет комитета Госдумы по культуре.