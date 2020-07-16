Лента новостей

Курс доллара на 17 июля USD ЦБ: 71,23 (+0,43)

Курс евро на 17 июля EUR ЦБ: 81,23 (+0,39)

Лановой предложил перенести шествие «Бессмертного полка» на следующий год

Британия обвинила Россию в попытке украсть данные по вакцине от COVID-19

Бизнес сообщил о сбоях при въезде в Россию иностранных специалистов

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

Власти усилят контроль за импортом томатов из-за новых вирусов

HumanIPO: выходцы из России запустили биржу, где торгуется время людей

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Президент Азербайджана снял с должности главу МИД

В Питер на выходные: пять необычных квартир в аренду

Губернаторы оценили идею ввести «арктический гектар»

Путин назвал восстановление рынка труда главной задачей экономики

Медицинские дроны: как использовались беспилотники в борьбе с COVID-19

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ