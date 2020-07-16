Политика , 16 июл, 16:05
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Президент Азербайджана снял с должности главу МИД
Эльмар Мамедъяров
Президент Азербайджана Ильхам Алиев снял с должности министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова. Текст распоряжения приводит портал «Азертадж».
«Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, я освобождаю Эльмара Магеррама оглы Мамедъярова от должности министра иностранных дел Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.
Новым главой МИД страны назначен Джейхун Байрамов, который ранее занимал пост главы Минобразования.
По данным портала Oxu, Алиев 16 июля провел встречу в формате видеосвязи с новым министром иностранных дел.
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