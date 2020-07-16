Песков назвал не делом Кремля вопрос о мере пресечения Сафронову

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мнение Кремля не может повлиять на меру пресечения, избранную судом в отношении журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В данном случае совершенно не важно, что считают в Кремле», — сказал Песков. Он отметил, что не Кремль решает, «содержать человека под стражей или выпускать», это находится только в компетенции суда.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца, до 6 сентября.

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