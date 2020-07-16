Песков назвал не делом Кремля вопрос о мере пресечения Сафронову

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,43) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 81,23 (+0,39) Инвестиции, 12:31
Песков счел не вопросом Кремля ситуацию со счетами жены замглавы Минфина Общество, 13:09 Forbes назвал самого разбогатевшего в пандемию российского миллиардера Бизнес, 13:05 Новый Volkswagen Polo для России: впечатления и подробности Авто, 13:01 «Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 12:57 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест РБК и #CloudMTS, 12:53 Адвокат заявил о неодобрении Фургалом массовых акций в Хабаровске Общество, 12:53 Белоруссия закупила у США вторую партию нефти Экономика, 12:49 «Не суйтесь, утонете». Как водители пережили наводнение в Иркутске Авто, 12:45 СК попросил арестовать еще четверых фигурантов дела о торговле младенцами Общество, 12:42 Хакеры сообщили СМИ детали взлома аккаунтов в Twitter Технологии и медиа, 12:42 ЦСКА арендовал у «Эдмонтона» хоккеиста Саморукова Спорт, 12:40 Выжить — недостаточно: как бизнесу остаться на плаву после кризиса Pro, 12:40 Песков назвал противозаконным перекрытие улиц на акциях Политика, 12:38 Кремль сообщил о переносе поездки Путина в Крым на закладку кораблей ВМФ Политика, 12:33
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

Песков назвал не делом Кремля вопрос о мере пресечения Сафронову

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мнение Кремля не может повлиять на меру пресечения, избранную судом в отношении журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В данном случае совершенно не важно, что считают в Кремле», — сказал Песков. Он отметил, что не Кремль решает, «содержать человека под стражей или выпускать», это находится только в компетенции суда.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца, до 6 сентября.

Материал дополняется

Теги: Дмитрий Песков, Иван Сафронов, арест
Материалы по теме
Адвокат заявил о сообщении неизвестного генерала СВР в деле Сафронова
Общество
Следствие по делу Сафронова назвало способ шифрования данных для разведки
Общество
Суд арестовал Ивана Сафронова по подозрению в госизмене
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter