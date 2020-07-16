Подмосковные рестораны откроются раньше срока

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Подмосковье с 16 июля в полном объеме возобновляется работа кафе и ресторанов. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«С 16.07.2020 возобновляется работа предприятий общественного питания в полном объеме», — говорится в сообщении.

При этом ранее возобновление полноценной работы заведений общепита было запланировано на 25 июля. Летние веранды кафе и ресторанов заработали в Московской области с 12 июня.

В Москве летние веранды открылись для посетителей 16 июня. С 23 июня заведениям общепита разрешили принимать гостей и внутри помещений.