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2ГИС сообщил о троекратном росте интереса пользователей к ресторанам

За последний месяц жители крупнейших городов России стали в три раза чаще искать рестораны. Об этом РБК сообщили в картографическом сервисе 2ГИС.

Сервис проанализировал запросы в 15 городов России с населением свыше 1 млн человек.

По данным сервиса, на первой неделе июля россияне 650 тыс. раз находили на картах 2ГИС информацию о ресторанах. Это почти в два раза больше, чем за первую неделю июня, когда этот показатель достиг 231 тыс.

В Москве, где летние веранды кафе и ресторанов открылись 16 июня, поиск ресторанов вырос за месяц в шесть раз (на 510%). Также в первую тройку по этому показателю вошли Ростов-на-Дону (рост на 380%, почти в пять раз) и Санкт-Петербург (на 315%, в четыре раза). В этих двух городах летние веранды возобновили работу 29 июня.

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Меньше всего интерес к ресторанам возрос за последний месяц в Новосибирске, где летние веранды разрешили открыть только 6 июля. В Красноярске похожая ситуация — там общепит начал работать в формате летних веранд с 10 июля.

В Уфе заведения общепита окрылись раньше, чем во многих других городах. Там еще в апреле гостей разрешили принимать в залах при условии соблюдения дистанции между столиками. Как сообщает 2ГИС, резкий всплеск внимания к ресторанам уже прошел, однако, интерес продолжает расти.

РБК также направил запрос о частотности поиска ресторанов сервису «Яндекс.Карты».

В Москве открылись веранды кафе и ресторанов. Фоторепортаж
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В Москве рестораны и кафе закрыли для посетителей в конце марта в рамках ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Такие же меры затем ввели во всех российских регионах. В столице открывать заведения общепита начали с летних веранд.

По итогам первого дня возобновления работы летних веранд банки оценили траты клиентов по картам в кафе и ресторанах. Число и объем платежей выросли по сравнению с расходами на еду в точках общественного питания в период самоизоляции. Однако к тому моменту они еще не достигли допандемийных и прошлогодних показателей.

С 23 июня в Москве для посетителей открылись также внутренние помещения кафе и ресторанов.

Теги: 2ГИС, рестораны, коронавирус
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