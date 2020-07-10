2ГИС сообщил о троекратном росте интереса пользователей к ресторанам

За последний месяц жители крупнейших городов России стали в три раза чаще искать рестораны. Об этом РБК сообщили в картографическом сервисе 2ГИС.

Сервис проанализировал запросы в 15 городов России с населением свыше 1 млн человек.

По данным сервиса, на первой неделе июля россияне 650 тыс. раз находили на картах 2ГИС информацию о ресторанах. Это почти в два раза больше, чем за первую неделю июня, когда этот показатель достиг 231 тыс.

В Москве, где летние веранды кафе и ресторанов открылись 16 июня, поиск ресторанов вырос за месяц в шесть раз (на 510%). Также в первую тройку по этому показателю вошли Ростов-на-Дону (рост на 380%, почти в пять раз) и Санкт-Петербург (на 315%, в четыре раза). В этих двух городах летние веранды возобновили работу 29 июня.