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Выборы в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии сообщило о шестерых пострадавших в Минске омоновцах

Сотрудники милиции задерживают протестующего во время митинга против снятия оппозиционных кандидатов с президентских выборов в Минске
Сотрудники милиции задерживают протестующего во время митинга против снятия оппозиционных кандидатов с президентских выборов в Минске (Фото: Сергей Гриц / Reuters)

В ходе несанкционированных акций протеста в Минске 14 июля различные травмы получили шесть сотрудников ОМОНа, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. По ее словам, четверо пострадавших сотрудников правоохранительных органов госпитализированы.

«Информация о состоянии здоровья пострадавших, а также видеоматериалы с мест происшествий направляются в Следственный комитет для дачи правовой оценки», — сообщила пресс-секретарь МВД.

В свою очередь начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Иван Кубраков заявил, что участники акций протеста оказывали «активное неповиновение» и «наносили удары сотрудникам органов внутренних дел».

«При пресечении незаконных действий сотрудники милиции получили телесные повреждения. Шесть сотрудников обратились в медицинские учреждения, где им оказывается помощь, четверо из них госпитализированы», — заявил генерал (цитата по сообщению в YouTube-канале МВД Белоруссии).

Протесты в Белоруссии после решения ЦИК по оппозиции. Фоторепортаж
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По словам Кубракова, в акциях протеста в Минске принимали участие около 2 тыс. человек, из которых были задержаны 115, в отношении их составлены административные протоколы, материалы направлены в суды Минска. Согласно сообщению Чемодановой, всего в различных городах Белоруссии 14 июля задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также за несоблюдение правил дорожного движения.

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщил, что в ходе акций протеста, начавшихся после того, как ЦИК Белоруссии отказала в регистрации для участия в выборах президента страны оппозиционным кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, были задержаны около 200 человек.

Теги: Белоруссия, задержание, МВД Белоруссии
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