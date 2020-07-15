МВД Белоруссии сообщило о шестерых пострадавших в Минске омоновцах

Сотрудники милиции задерживают протестующего во время митинга против снятия оппозиционных кандидатов с президентских выборов в Минске (Фото: Сергей Гриц / Reuters)

В ходе несанкционированных акций протеста в Минске 14 июля различные травмы получили шесть сотрудников ОМОНа, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. По ее словам, четверо пострадавших сотрудников правоохранительных органов госпитализированы.

«Информация о состоянии здоровья пострадавших, а также видеоматериалы с мест происшествий направляются в Следственный комитет для дачи правовой оценки», — сообщила пресс-секретарь МВД.

В свою очередь начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Иван Кубраков заявил, что участники акций протеста оказывали «активное неповиновение» и «наносили удары сотрудникам органов внутренних дел».

«При пресечении незаконных действий сотрудники милиции получили телесные повреждения. Шесть сотрудников обратились в медицинские учреждения, где им оказывается помощь, четверо из них госпитализированы», — заявил генерал (цитата по сообщению в YouTube-канале МВД Белоруссии).