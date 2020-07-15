Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине и в Ливии

Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Bernd Von Jutrczenka / Reuters)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и в Ливии, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

В частности, речь шла о выполнении минских соглашений для мирного решения конфликта на востоке Украины. Кроме того, Путин и Меркель обсудили оружейное эмбарго, введенное против Ирана, а также ситуацию в Ливии.

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