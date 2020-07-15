Политика , 15 июл, 16:33
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Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине и в Ливии
Владимир Путин и Ангела Меркель
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и в Ливии, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
В частности, речь шла о выполнении минских соглашений для мирного решения конфликта на востоке Украины. Кроме того, Путин и Меркель обсудили оружейное эмбарго, введенное против Ирана, а также ситуацию в Ливии.
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