Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Площадь Независимости в Киеве (Фото: Сергей Харченко / Zuma / Global Look Press)

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу. Об этом заявил руководитель администрации Кремля Дмитрий Козак в ответ на высказывание вице-премьера Украины Алексея Резникова, заявившего о неактуальности минских соглашений, передает ТАСС.

«Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений», — сказал он. По словам Козака, это будет означать также выход из минского и нормандского форматов по урегулированию в Донбассе.

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников в эфире «Украина 24» заявил, что минские соглашения неактуальны. «Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности», — сказал он. По его словам, сроки, которые предусмотрены в минских соглашениях, уже истекли.