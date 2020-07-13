Глава МИД Украины выступил против «хотелок» России о статусе Донбасса

Дмитрий Кулеба (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Включение в Конституцию Украины положений об особом статусе «ОРДЛО» (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) для властей страны неприемлемо, удовлетворять пожелания других стран по этому вопросу Киев не намерен. Об этом заявил в интервью порталу «Сегодня.ua» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, видео с его интервью опубликовано на YouTube издания.

«Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», — сказал Кулеба, пообещав провал любых попыток России интерпретировать Минские договоренности так, чтобы реинтеграция самопровозглашенных «народных республик» Донбасса состоялась на российских условиях.

По словам Кулебы, «когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России», а Украина как независимое государство будет принимать те законы, которые посчитает нужным.

«Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения «хотелок» других стран», — добавил Кулеба.

Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, вышедшие из-под контроля Киева после образования в 2014 году самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Севастополь и Крым, вошедшие в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, власти Украины считают временно оккупированными Россией территориями. Москва отрицает свою причастность к конфликту в Донбассе и считает его внутренним делом Украины.