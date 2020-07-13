Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 12:29
Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 20:42 Власти выплатят по 2 млн руб. потерявшим дома после прорыва дамбы в Рузе Общество, 20:33 Власти решили отменить 14-дневный карантин для приезжающих в Россию Общество, 20:27 Глава ВОЗ назвал четыре сценария распространения коронавируса в мире Общество, 20:27 «Миннесота» подписала контракт с лучшим снайпером КХЛ Капризовым Спорт, 20:24 На Патриарших прудах начался снос веранды из-за жалоб на шум Недвижимость, 20:23 На МКАД бензовоз врезался в автобус Общество, 20:21 Власти Москвы отчитались об увеличении смертности в июне Общество, 20:20 Глава МИД Украины выступил против «хотелок» России о статусе Донбасса Политика, 20:20 Глава Петербурга связал рост заболеваемости COVID с беспечностью жителей Общество, 20:19 Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» сменит название после обвинений в расизме Спорт, 20:09 Посявилось видео пожара на складе с лакокрасочными материалами в Самаре Общество, 19:59 Тренер «Химок» Юран выразил уверенность в переходе клуба в РПЛ Спорт, 19:58 В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в дерево Общество, 19:55
Политика ,  
0 

Глава МИД Украины выступил против «хотелок» России о статусе Донбасса

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Включение в Конституцию Украины положений об особом статусе «ОРДЛО» (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) для властей страны неприемлемо, удовлетворять пожелания других стран по этому вопросу Киев не намерен. Об этом заявил в интервью порталу «Сегодня.ua» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, видео с его интервью опубликовано на YouTube издания.

«Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо, и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами», — сказал Кулеба, пообещав провал любых попыток России интерпретировать Минские договоренности так, чтобы реинтеграция самопровозглашенных «народных республик» Донбасса состоялась на российских условиях.

По словам Кулебы, «когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России», а Украина как независимое государство будет принимать те законы, которые посчитает нужным.

«Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения «хотелок» других стран», — добавил Кулеба.

Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, вышедшие из-под контроля Киева после образования в 2014 году самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Севастополь и Крым, вошедшие в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, власти Украины считают временно оккупированными Россией территориями. Москва отрицает свою причастность к конфликту в Донбассе и считает его внутренним делом Украины.

Конечной целью проведения политики по вопросам временно оккупированных территорий Киев называет их «реинтеграцию в единое конституционное пространство Украины».

Материал дополняется

Теги: Украина, Донбасс, Дмитрий Кулеба
Материалы по теме
Первый премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России
Политика
Кремль ответил на заявление о скором присоединении ДНР к России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter