В Москве сильный ветер повалил более сотни деревьев

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев и повредил 49 машин, никто не пострадал. Об этом говорится в комментарии заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, поступившем в РБК.

«Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, никаких сбоев из-за непогоды не допущено», — уточнил Бирюков.

Больше всего пострадали Юго-Западный, Северный и Зеленоградский административные округа столицы. Чтобы предотвратить подтопления в местах возможного скопления воды разместили спецтехнику, организовано дежурство 300 аварийных бригад «Мосводостока».

Городские коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, добавил Бирюков.