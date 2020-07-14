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Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть веранды из-за непогоды

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичный департамент торговли и услуг рекомендовал ресторанам и кафе закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды, передает «РИА Новости».

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры», — говорится в сообщении департамента. Ресторанам посоветовали также укрепить конструкции и свернуть зонты.

В департаменте напомнили о предупреждении синоптиков об ухудшении погоды: 14–16 июля в Московском регионе может выпасть до 94 мм осадков, что соответствует месячной норме июля, причем 70 мм осадков выпадет во вторник и среду. При этом наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18:00 15 июля до 03:00 16 июля, ожидается гроза, дождь и ветер с порывами до 21 м/с.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что активный южный циклон принесет аномальное количество осадков. По его словам, за 14 июля в Москве и Подмосковье может выпасть половина месячной нормы осадков.

Другой ведущий специалист центра Александр Синенков сообщал, что с 14 июля в Москве ожидается понижение температуры до около плюс 20 градусов.

Теги: Москва, ресторан, дождь, непогода
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