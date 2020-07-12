Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе

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На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов. Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила «Российской газете».

По прогнозам, днем 15 июля воздух прогреется только до плюс 16–21 градуса. В ночь со среды на четверг температура упадет до отметки 9–14 градусов тепла. Кроме того, арктический фронт повлияет на осадки в столичном регионе. В среду и четверг возможна облачная и дождливая погода.

К концу следующей рабочей недели температура воздуха начнет подниматься. В пятницу жителей Московского региона ожидает теплая погода, воздух прогреется до плюс 22–27 градусов.

В начале июня синоптики уже предсказывали «арктическое вторжение» в России после периода тропической жары. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова поясняла РБК, что прослойка между тропическим и арктическим воздухом очень небольшая.