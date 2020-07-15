Более 8 тыс. жителей Подмосковья остались без света из-за непогоды

Порядка 8200 человек остались без электроснабжения в Московской области из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

По данным ведомства на 20:00 мск 14 июля, мощность отключенных потребителей составляет 15 МВт. К аварийно-восстановительным работам привлечено 48 бригад в составе 130 человек и 27 единиц техники.

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле министерства и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

14 июля в нескольких городах Московской области прошел дождь. По данным подмосковного главка МЧС, в результате непогоды 25 деревьев упало в Зарайске и Луховицах. К ликвидации последствий задействовали 26 единиц техники, 79 человек.