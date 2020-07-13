Синоптик предупредил о похолодании и дождях в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столичном регионе на текущей неделе ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура понизится до значений ниже нормы на 3–4, «а то и 5 градусов». С 14 июля в Москве будет понижение температуры до значений, близких к плюс 20 градусам, при этом погода будет дождливой. Обильные дожди начнутся завтра и продлятся примерно двое суток, отмечает Синенков.

«Затем температура начнет постепенно повышаться, дожди будут носить локальный и кратковременный характер, но температура останется ниже нормы или приблизится к норме», — добавил синоптик.

Он уточнил, что в среду, 15 июля, температура поднимется до плюс 21 градуса, а в четверг и в пятницу будет около плюс 20 градусов.