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Синоптик предупредил о похолодании и дождях в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столичном регионе на текущей неделе ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура понизится до значений ниже нормы на 3–4, «а то и 5 градусов». С 14 июля в Москве будет понижение температуры до значений, близких к плюс 20 градусам, при этом погода будет дождливой. Обильные дожди начнутся завтра и продлятся примерно двое суток, отмечает Синенков.

«Затем температура начнет постепенно повышаться, дожди будут носить локальный и кратковременный характер, но температура останется ниже нормы или приблизится к норме», — добавил синоптик.

Он уточнил, что в среду, 15 июля, температура поднимется до плюс 21 градуса, а в четверг и в пятницу будет около плюс 20 градусов.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что 15 июля через Московский регион пройдет холодный фронт из Арктики. В этот день по сравнению с выходными похолодает на 10 градусов, указывала она.

Теги: погода, новости, Москва
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