Роскомнадзор передал МВД материалы о фейках СМИ-иноагентов о Конституции

Вадим Субботин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Роскомнадзор передал МВД материалы для привлечения иностранных СМИ-иноагентов к административной ответственности за распространение фейковой информации о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России, передает ТАСС.

Субботин заявил, что в МВД были направлены материалы в отношении «Радио Свобода», «Крым.Реалии». «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии» и «Север.Реалии». «Это все достаточно большие интернет-ресурсы, на которых идет, действительно, с одной стороны — жесткая пропаганда, с другой стороны — это такая вот капля за каплей, soft power (мягкая сила. — РБК)», — добавил Субботин. Также он отметил, что деструктивные идеи этих медиа внедряются по региональному признаку.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев заявил, что были найдены факты противоправного влияния иностранных неправительственных организаций (НПО) на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции. По его словам, были установлены факты распространения «деструктивной, недостоверной, провокационной, противоречивой информации» со стороны НПО. Эти организации, по его словам, финансируют правительства Великобритании, Германии, Канады, США, Чехии, Швеции, Европейской комиссии, а также нежелательные в России НПО «Человек в беде» (Чехия) и фонд «Открытое общество» (США).