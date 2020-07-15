Кремль сообщил о поручении Путина по авиасообщению с Турцией

О разговоре Владимира Путина с президентом Турции пресс-служба Кремля сообщила в понедельник. В среду Минтранс Турции сообщил, что решение о возобновлении авиасообщения уже принято

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось возобновление авиасообщения между двумя странами, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, по итогам разговора лидеры стран дали профильным ведомствам поручения приступить к переговорам.

«Тема затрагивалась. Дали поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам», — сказал Песков.

Сообщение о телефонном разговоре Путина с Эрдоганом появилось на сайте Кремля 13 июля. В нем отмечалось, что лидеры двух стран обсудили «перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации».