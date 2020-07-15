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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль сообщил о поручении Путина по авиасообщению с Турцией

О разговоре Владимира Путина с президентом Турции пресс-служба Кремля сообщила в понедельник. В среду Минтранс Турции сообщил, что решение о возобновлении авиасообщения уже принято
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалось возобновление авиасообщения между двумя странами, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, по итогам разговора лидеры стран дали профильным ведомствам поручения приступить к переговорам.

«Тема затрагивалась. Дали поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам», — сказал Песков.

Сообщение о телефонном разговоре Путина с Эрдоганом появилось на сайте Кремля 13 июля. В нем отмечалось, что лидеры двух стран обсудили «перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации».

Минтранс Турции объявил о возобновлении авиасообщения с Россией
Общество
Фото: Jeffrey Groeneweg / EPA / ТАСС

В среду турецкие СМИ со ссылкой на Минтранс Турции сообщили, что договоренность о возобновлении авиасообщения уже достигнута и полеты возобновятся с 15 июля.

«Мы договорились о возобновлении полетов в Россию с сегодняшнего дня», — заявил журналистам министр транспорта и технологий Турции Адиль Караисмаилоглу. По его словам, после этого число стран, с которыми Турция уже возобновила авиасообщение, вырастет до 32, а еще с 20 государствами Анкара продолжает переговоры.

Международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 были приостановлены правительством России с 27 марта. В начале июля запрет на такие полеты был продлен до 1 августа, однако 10 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале переговоров по снятию ограничений.

Власти Турции открыли границы страны и сняли запрет на международные перелеты с 11 июля. С начала пандемии в Турции выявлены около 215 тыс. больных COVID-19, 5,4 тыс. человек умерли. При этом за 13 июля выявлены 992 случая заражения, умерли 20 человек.

Автор: Евгений Калюков
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