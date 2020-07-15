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Авария с топливом в Норильске ,  
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Володин пригласил Силуанова в Думу на обсуждение штрафа «Норникеля»

Норникель GMKN ₽18 098 +1,53% Купить
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота)

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин попросил пригласить в нижнюю палату министра финансов Антона Силуанова, чтобы обсудить перечисление штрафа за экологический ущерб от разлива нефти в Норильске в федеральный бюджет вместо регионального и муниципального. Об этом сообщает ТАСС.

В среду Госдума рассматривает поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят перечислить штраф за аварию на ТЭЦ-3 в Норильске в федеральный бюджет. Во время пленарного заседания депутат от ЛДПР Сергей Натаров назвал поправки «чудовищной несправедливостью».

«Минфин вносит поправку, чтобы эти средства поступили в общий котел, федеральный. Но это чудовищная несправедливость», — заявил Натаров и предложил пригласить на обсуждение «хотя бы» представителей соответствующего региона России.

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В ответ Володин попросил полномочного представителя правительства в Думе пригласить на рассмотрение министра финансов. «Обсудим этот вопрос с участием правительства», — указал он.

Законопроект, позволяющий зачислить возмещение от разлива топлива в Красноярском крае в федеральный бюджет, был принят 15 июля Госдумой во втором чтении.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, как передает «РИА Новости», поручила проконтролировать, чтобы возмещение ущерба проходило за счет «Норникеля», а не бюджета края. «Раз уж допустили такую ситуацию, то тогда за счет акционеров, за счет прибыли [надо возмещать]», — сказала она.

Росприроднадзор оценил экологический ущерб от аварии в Норильске в 147,78 млрд руб. По действующему законодательству компенсация должна была поступить в муниципальный бюджет. Такая сумма превысила бы среднегодовой доход Норильска в восемь раз исходя из данных бюджета на 2019–2021 годы.

13 июля источники «Известий» сообщили, что Минфин посчитал более правильным перевести деньги в федеральный бюджет и подготовил соответствующие поправки. Один из собеседников издания пояснил, что в результате аварии пострадала река, а все реки являются собственностью страны, а не отдельного региона.

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Общество
<p>Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске,&nbsp;Красноярский край</p>

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей «дочке» «Норникеля», произошла 29 мая. Из топливного бака ТЭЦ вылилось 21 тыс. т нефтепродуктов, они попали в реки Амбарная и Далдыкан и их притоки. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

В «Норникеле» заявили о готовности ликвидировать последствия за свой счет, однако не согласились с подсчетами Росприроднадзора. В компании заявили, что оспорят размер ущерба.

Теги: Госдума, Минфин, Вячеслав Володин, Антон Силуанов
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Общество
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