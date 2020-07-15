Володин пригласил Силуанова в Думу на обсуждение штрафа «Норникеля»

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота)

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин попросил пригласить в нижнюю палату министра финансов Антона Силуанова, чтобы обсудить перечисление штрафа за экологический ущерб от разлива нефти в Норильске в федеральный бюджет вместо регионального и муниципального. Об этом сообщает ТАСС.

В среду Госдума рассматривает поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят перечислить штраф за аварию на ТЭЦ-3 в Норильске в федеральный бюджет. Во время пленарного заседания депутат от ЛДПР Сергей Натаров назвал поправки «чудовищной несправедливостью».

«Минфин вносит поправку, чтобы эти средства поступили в общий котел, федеральный. Но это чудовищная несправедливость», — заявил Натаров и предложил пригласить на обсуждение «хотя бы» представителей соответствующего региона России.

В ответ Володин попросил полномочного представителя правительства в Думе пригласить на рассмотрение министра финансов. «Обсудим этот вопрос с участием правительства», — указал он.