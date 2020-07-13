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Авария с топливом в Норильске ,  
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СМИ узнали о нежелании передавать штраф «Норникелю» в бюджет Норильска

По данным «Известий», в Минфине посчитали, что деньги за загрязненную реку должны получить федеральные власти, а не муниципальное образование
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Министерство финансов подготовило поправку в бюджетный кодекс, в результате которой выплаченная «Норникелем» компенсация за нанесенный экологии ущерб уйдет в федеральный бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правительстве. Действующее законодательство предполагает, что ₽148 млрд, которые должна выплатить компания по требованию Росприроднадзора, уйдут в муниципальный бюджет, а значит, власти Норильска могли получить сумму, в восемь раз превышающую среднегодовой доход города (исходя из показателей бюджета на 2019–2021 годы).

Однако в Минфине считают, что правильнее было бы перевести эти деньги в федеральный бюджет, говорится в статье. Один из источников издания объяснил это тем, что в результате аварии пострадала река, а все реки являются собственностью страны, а не отдельного региона.

РБК направил запрос в Минфин.

Председатель экологической организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов предположил, что поскольку требуемая Роспотребнадзором компенсация не является целевым платежом, существует возможность, что после поступления денег в бюджет не вся сумма будет потрачена на расходы по восстановлению пострадавшей территории.

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в рекордные $2 млрд
Бизнес
Места ликвидации последствий аварии

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, «дочка» «Норникеля», которой принадлежит ТЭЦ) заявила, что причиной разлива 21 тыс. т топлива из резервуара стало проседание свай из-за таяния вечной мерзлоты.

По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Загрязненными оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки, общая площадь составила 180 тыс. кв. м.

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В «Норникеле» заявили о готовности ликвидировать последствия аварии за свой счет, однако при этом не согласились с оценками ущерба, которые привел Росприроднадзор. Там заявили, что в ведомстве некорректно определили массу нефтепродуктов, попавших в воду, а также не учли «незамедлительные действия» компании по ликвидации последствий аварии.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Юлия Старостина
Теги: Росприроднадзор, Норильск, «Норникель»
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