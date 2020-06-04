Rusal предложит назначить топ-менеджера по экологии после аварии на ТЭЦ-3

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Компания UC Rusal, один из крупнейших акционеров «Норникеля», после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске поднимет вопрос о назначении первого заместителя генерального директора по вопросам экологии. Об этом сообщил заместитель генерального директора UC Rusal Максим Полетаев, говорится на сайте компании.



«Мы также намерены инициировать вопрос о назначении первого заместителя генерального директора по вопросам экологии, который бы базировался в Норильске», — сказал Полетаев.

Также UC Rusal настаивает на серьезном расследовании причин произошедшего, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

29 мая в Норильске в результате аварии из резервуара на территории ТЭЦ-3 выплеснулось около 21 тыс. т дизеля. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, еще 15 тыс. т — в воду. В Красноярской прокуратуре сообщили, что по состоянию на 2 июня площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м, при этом дизель попал на водосборные площади ручья Безымянного, рек Далдыкан и Амбарной.

Электростанция принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), «дочке» «Норильского никеля». Крупнейшими акционерами «Норникеля» выступают «Интеррос» Владимира Потанина и UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской.