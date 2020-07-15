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ВТБ назвал регионы с самым высоким спросом на кредитные каникулы

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В апреле-июне больше всего за кредитными каникулами обращались жители Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа, а также Москвы и других регионов Центрального федерального округа. Об этом сказано в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.

По данным банка, спрос на кредитные каникулы в целом по России составил 6,5% от объема портфеля ВТБ. «Самая высокая доля их проникновения зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе — 7,57%. Схожий показатель отмечен в Южном федеральном округе — 7,51%», — отмечает банк. Меньше всего за кредитными каникулами обращались в Республике Северная Осетия — составила 3,68% от объема портфеля местного отделения ВТБ.

Доля жителей Московского региона, которая обратилась за поддержкой, составила 7,43% от объема портфеля местного отделения ВТБ. В Центральном федеральном округе показатель достиг 6,46%. «При этом самые высокие в России значения были зафиксированы в Костромской и Владимирской областях — 9,4% и 8,4%», — сказано в отчете.

ВТБ зафиксировал падение числа заявок на кредитные каникулы на 40% в мае
Финансы
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Меньше всего кредитные каникулы просили жители Дальнего Востока и Сибири. Там доля обратившихся за отсрочками составила составила 5,32%, а на Сахалине зафиксировали одно из самых невысоких значений по стране — 3,63% от общего кредитного портфеля регионального ВТБ.

В банке подчеркнули, что с каждым месяцев во время пандемии коронавируса динамика обращений клиентов за кредитными каникулами снижается. Так, в мае показатель сократился на 40%. В июне он упал еще более чем в два раза.

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям
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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ввести кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам президент Владимир Путин предложил в обращении в конце марта. 3 апреля был подписан соответствующий закон. Их могут получить граждане, индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, чей месячный доход сократился более чем на 30%.


 

Теги: кредит, ВТБ, коронавирус
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