ВТБ зафиксировал падение числа заявок на кредитные каникулы на 40% в мае

В прошлом месяце банк предоставил клиентам каникулы на общую сумму 76,7 млрд руб., тогда как в апреле — на 112,7 млрд руб. В общей сложности ВТБ одобрил почти 90% заявок (226 тыс.)

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ВТБ проанализировал динамику обращений физических лиц по оформлению кредитных каникул за последние два месяца. Выяснилось, что в мае таких заявок оказалось на 40% меньше, чем в апреле. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«В первой половине мая мы фиксировали снижение числа обращений за кредитными каникулами и видим, что по итогам всего месяца эта тенденция сохранилась. Можно говорить о том, что основная часть клиентов, столкнувшихся с финансовыми сложностями в апреле, уже обратилась за отсрочкой своих кредитных обязательств», — заявил глава департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

По его словам, количество обращений по оформлению кредитных каникул физлицами снижается при одновременной стабилизации средней суммы остатка задолженности — по неипотечным кредитам она не превышает 700 тыс. руб.

По данным ВТБ, в первой половине мая, включая праздничные дни, заемщики подали 55 тыс. заявок на кредитные каникулы. Во второй половине месяца их количество снизилось до 40 тыс. Динамика по подаче заявок в период с 16 по 31 мая оказалась на треть ниже по сравнению с началом месяца и в два раза ниже по сравнению со стартом программы по предоставлению кредитных каникул в апреле (с 1 по 15 апреля). «Наибольшее снижение спроса в мае было зафиксировано в части автокредитования — более 55% и ипотеки — число заявок уменьшилось на 42%», — сообщили в банке.