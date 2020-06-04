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ВТБ зафиксировал падение числа заявок на кредитные каникулы на 40% в мае

В прошлом месяце банк предоставил клиентам каникулы на общую сумму 76,7 млрд руб., тогда как в апреле — на 112,7 млрд руб. В общей сложности ВТБ одобрил почти 90% заявок (226 тыс.)
ВТБ VTBR ₽0,03746 -1,37% Купить
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВТБ проанализировал динамику обращений физических лиц по оформлению кредитных каникул за последние два месяца. Выяснилось, что в мае таких заявок оказалось на 40% меньше, чем в апреле. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«В первой половине мая мы фиксировали снижение числа обращений за кредитными каникулами и видим, что по итогам всего месяца эта тенденция сохранилась. Можно говорить о том, что основная часть клиентов, столкнувшихся с финансовыми сложностями в апреле, уже обратилась за отсрочкой своих кредитных обязательств», — заявил глава департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

По его словам, количество обращений по оформлению кредитных каникул физлицами снижается при одновременной стабилизации средней суммы остатка задолженности — по неипотечным кредитам она не превышает 700 тыс. руб.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

По данным ВТБ, в первой половине мая, включая праздничные дни, заемщики подали 55 тыс. заявок на кредитные каникулы. Во второй половине месяца их количество снизилось до 40 тыс. Динамика по подаче заявок в период с 16 по 31 мая оказалась на треть ниже по сравнению с началом месяца и в два раза ниже по сравнению со стартом программы по предоставлению кредитных каникул в апреле (с 1 по 15 апреля). «Наибольшее снижение спроса в мае было зафиксировано в части автокредитования — более 55% и ипотеки — число заявок уменьшилось на 42%», — сообщили в банке.

В мае, как уточнили в ВТБ, клиентам были предоставлены каникулы на общую сумму 76,7 млрд руб., что на 32% меньше апрельских показателей (112,7 млрд руб.). В банке отметили, что средний размер остатка задолженности по кредитам клиентов на момент подачи заявления находится на стабильном уровне Так, по автокредитам он составляет 521 тыс. руб., по потребительским кредитам — 640 тыс. руб., по ипотеке — 2,46 млн руб.

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К настоящему моменту ВТБ предоставил кредитные каникулы для 226 тыс. клиентов на 189 млрд руб., это около 90% от общего числа принятых за два месяца заявок. Из этого количества 86% заявок было оформлено по кредитам наличными, 11% — по ипотеке, остальное — по автокредитованию. Все заемщики получили отсрочку платежа по кредиту на три месяца в рамках собственных программ банка и на шесть месяцев — по государственным мерам поддержки.

Решение о предоставлении физлицам и компаниям малого бизнеса кредитных каникул было принято властями на фоне распространения коронавируса COVID-19. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 3 апреля. Согласно ему клиент банка, который из-за пандемии отправился на длительный больничный, потерял работу или столкнулся с сокращением дохода более чем на 30%, может обратиться за отсрочкой платежей по кредитам. При этом правительство установило лимиты на предельную сумму кредита. В частности, по потребительским кредитам сумма займа не должна превышать 250 тыс. руб., по кредитным картам — 100 тыс. руб., по автокредитам — 600 тыс. руб. Для ипотечных кредитов лимит составлял 1,5 млн руб., однако позднее был увеличен для заемщиков из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.

Авторы: Михаил Юшков, Юлия Кошкина
Теги: ВТБ, кредит, каникулы
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