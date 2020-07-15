Отделы загс в Москве вернулись к обычному режиму работы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столичных отделах загс и дворцах бракосочетания начали принимать посетителей без предварительной записи. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает сайт мэра.

Ракова напомнила, что в период ограничений посетителей принимали по предварительной записи, а регистрация брака разрешалась только в присутствии молодоженов.

«За три месяца отделы загс и дворцы бракосочетания оказали более 140 тыс. услуг, регистрировали акты гражданского состояния и совершали юридически значимые действия», — сообщила она. Ракова отметила, что на данный момент эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к обычному режиму работы, то есть гражданам будут оказаны услуги загс без предварительной записи и при личном обращении.

Также в сообщении указано, что те люди, которые подали заявление через портал госуслуги или записались ранее на прием в отдел загс, будут приглашены в приоритетном порядке.

При посещении мест для регистрации брака мэрия рекомендует гражданам соблюдать социальную дистанцию и надевать маски и перчатки.