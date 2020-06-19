ЗАГСы Москвы возобновят регистрацию браков в торжественной обстановке

При этом в отделах ЗАГС продолжат действовать введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 меры безопасности— гости должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

С 23 июня вступить в брак в Москве снова можно будет в присутствии гостей и под живую музыку, рассказала журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами», — сказала она (цитата по Агентству городских новостей «Москва»).

При этом, по словам Раковой, в отделах ЗАГС продолжат действовать введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 меры — гости должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски и перчатки.

С 28 марта ЗАГСы Москвы были переведены на особый режим работы, в рамках которого, в частности, число гостей на свадебной церемонии было сокращено до пяти человек. В начале апреля торжественные церемонии были и вовсе отменены — молодоженам предложили подавать заявление в режиме-онлайн, а в брак вступать без гостей, фотографов и музыкантов.