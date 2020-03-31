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ЗАГС Москвы сообщил о переносе 20% бракосочетаний

Фото: Артем Житенев / ТАСС

На прошлой неделе в Москве было заключено более 650 браков, еще 20% церемоний было перенесено. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

«Всего с 30 марта по 5 апреля было подано около 1 тыс. заявлений на государственную регистрацию заключения брака. Все молодожены будут предупреждены об изменениях», — заявили в пресс-службе.

Минюст предложил приостановить из-за вируса регистрацию браков и разводов
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Ранее, 31 марта, Минюст обратился к региональным властям с предложением временно приостановить регистрацию браков и разводов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Уже назначенные бракосочетания ведомство предложило перенести на «после 1 июня 2020 года».

В управлении ЗАГС Краснодарского края РБК рассказали, что на апрель в регионе приняли 2605 заявлений о заключении брака. К 27 марта 35 пар уже отказались от регистрации отношений.

В управлении ЗАГС Свердловской области РБК сообщили, что за период с 26 по 28 марта брак заключила 371 пара, отказались от регистрации 32 пары.

«Статистические данные показывают, что значительного снижения количества зарегистрированных браков не наблюдалось, молодожены не отказываются от регистраций», — рассказали в управлении. Там добавили, что показатели варьируются с учетом влияния времени Великого поста и других факторов.

В комитете по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга РБК рассказали, что не ведут статистику причин, по которым осуществляется перенос срока регистрации брака.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, коронавирус, ЗАГС, бракосочетание, новости РБК
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