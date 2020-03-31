ЗАГС Москвы сообщил о переносе 20% бракосочетаний

Фото: Артем Житенев / ТАСС

На прошлой неделе в Москве было заключено более 650 браков, еще 20% церемоний было перенесено. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

«Всего с 30 марта по 5 апреля было подано около 1 тыс. заявлений на государственную регистрацию заключения брака. Все молодожены будут предупреждены об изменениях», — заявили в пресс-службе.

Ранее, 31 марта, Минюст обратился к региональным властям с предложением временно приостановить регистрацию браков и разводов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Уже назначенные бракосочетания ведомство предложило перенести на «после 1 июня 2020 года».

В управлении ЗАГС Краснодарского края РБК рассказали, что на апрель в регионе приняли 2605 заявлений о заключении брака. К 27 марта 35 пар уже отказались от регистрации отношений.