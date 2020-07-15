В России отменили обязательную изоляцию для прибывших из-за рубежа

В России с 15 июля вступает в силу постановление об отмене 14-дневного карантина (обсервации) для граждан, въезжающих на территорию страны.

Соответствующий документ 13 июля подписала главный санитарный врач Анна Попова.

Приезжающий должен иметь с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.

Иностранный гражданин должен иметь справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который необходимо пройти не ранее чем за три дня до прибытия в страну, о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются).