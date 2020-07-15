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В России отменили обязательную изоляцию для прибывших из-за рубежа

В России с 15 июля вступает в силу постановление об отмене 14-дневного карантина (обсервации) для граждан, въезжающих на территорию страны.

Соответствующий документ 13 июля подписала главный санитарный врач Анна Попова.

Приезжающий должен иметь с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языке, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.

Иностранный гражданин должен иметь справку о тесте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который необходимо пройти не ранее чем за три дня до прибытия в страну, о наличии антител иммуноглобулина G (если таковые имеются).

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Как ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, 14-дневный карантин может быть сохранен для россиян, возвращающихся из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Если у граждан нет результатов исследования на COVID-19, то до получения отрицательного результата теста их поместят в обсерватор, говорила Голикова.

Она также отметила, что с 15 июля российские власти начнут вести переговоры по снятию ограничений на международные полеты.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: карантин, коронавирус
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