Куда в России можно поехать без обязательного карантина. Карта

В российских регионах продолжают снимать карантин, однако в некоторых сохраняется обязательная обсервация для приезжающих. Куда можно поехать, чтобы не остаться на карантине, — на карте РБК

В 36 российских регионах действуют правила о прохождении обязательной изоляции для приезжающих по месту их пребывания или в обсерваторе. В некоторых, например в Севастополе, можно не проходить обсервацию при наличии справки о перенесенной коронавирусной инфекции или о ее отсутствии. В некоторых субъектах на обязательный карантин отправятся только приехавшие из Москвы или Санкт-Петербурга. Значительно смягчил введенные ранее меры Калининград, где находится несколько курортов: отменена обсервация для туристов, забронировавших отель на двое суток и более.