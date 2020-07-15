Глава Минздрава России обсудил с американским послом ситуацию с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе встречи с послом США в России Джоном Салливаном обсудил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и в США. Об этом сообщается на сайте минздрава.

В ходе встречи стороны обсудили динамику распространения вируса в обеих странах, особенности ее развития в отдельных регионах государств, а также вопросы оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и людям, находящимся в зоне риска.

Мурашко предложил провести в формате видеоконференцсвязи совещание с участием представителей экспертного сообщества двух государств для обмена опытом в области профилактики, диагностики и лечения коронавируса.

«Несмотря на то, что показатели летальности от коронавирусной инфекции в России невысокие, нам важна каждая человеческая жизнь, и мы хотели бы преумножить знания, чтобы дополнительно уменьшить этот показатель», — отметил министр.

Также в ходе встречи лидеры обсудили вопросы разработки и производства в России и США средств профилактики и терапии инфекционных заболеваний, в том числе вакцины против COVID-19.

В свою очередь, посол США выразил благодарность российской стороне за поставку медицинского оборудования на первых этапах распространения вируса. Салливан назвал оказанную помощь серьезным шагом и отметил, что американский народ высоко оценил действия России.

Мурашко в ответ поблагодарил американских коллег за переданную в дар партию аппаратов искусственной вентиляции легких для использования в российских регионах.

Самолет ВКС России Ан-124 доставил гуманитарную помощь в аэропорт Нью-Йорка 1 апреля.

В середине мая американский военный самолет С-17 доставил из США в Россию партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).