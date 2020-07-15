Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации с Гонконгом Политика, 01:51 В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве Общество, 01:35 Глава Минздрава России обсудил с американским послом ситуацию с COVID-19 Общество, 01:10 СМИ сообщили о смерти последнего генсека Компартии Чехословакии Общество, 00:51 В США отменят решение о высылке иностранцев из-за обучения онлайн Общество, 00:39 Более 8 тыс. жителей Подмосковья остались без света из-за непогоды Общество, 00:36 В Белоруссии произошли столкновения с милицией на протестах из-за выборов Общество, 00:24 В Ленинградской области нашли потерявшегося восьмилетнего мальчика Общество, 00:09 Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии Общество, 00:00 Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Экономика, 00:00 Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном Общество, 14 июл, 23:38 Арестованному Фургалу не сообщили о митингах в его защиту Общество, 14 июл, 23:38 В Крыму с 15 июля отменят обсервацию для приезжих Общество, 14 июл, 23:34 Правозащитники рассказали о заказанных Сафроновым в камеру 60 книгах Общество, 14 июл, 23:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Минздрава России обсудил с американским послом ситуацию с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе встречи с послом США в России Джоном Салливаном обсудил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и в США. Об этом сообщается на сайте минздрава.

В ходе встречи стороны обсудили динамику распространения вируса в обеих странах, особенности ее развития в отдельных регионах государств, а также вопросы оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и людям, находящимся в зоне риска.

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с оборудованием из-за вируса
Политика
Дональд Трамп

Мурашко предложил провести в формате видеоконференцсвязи совещание с участием представителей экспертного сообщества двух государств для обмена опытом в области профилактики, диагностики и лечения коронавируса.

«Несмотря на то, что показатели летальности от коронавирусной инфекции в России невысокие, нам важна каждая человеческая жизнь, и мы хотели бы преумножить знания, чтобы дополнительно уменьшить этот показатель», — отметил министр.

Также в ходе встречи лидеры обсудили вопросы разработки и производства в России и США средств профилактики и терапии инфекционных заболеваний, в том числе вакцины против COVID-19.

В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США
Общество
Фото: Global Look Press

В свою очередь, посол США выразил благодарность российской стороне за поставку медицинского оборудования на первых этапах распространения вируса. Салливан назвал оказанную помощь серьезным шагом и отметил, что американский народ высоко оценил действия России.

Мурашко в ответ поблагодарил американских коллег за переданную в дар партию аппаратов искусственной вентиляции легких для использования в российских регионах.

Самолет ВКС России Ан-124 доставил гуманитарную помощь в аэропорт Нью-Йорка 1 апреля. 

В середине мая американский военный самолет С-17 доставил из США в Россию партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Минздрав, Михаил Мурашко, Джон Салливан, коронавирус
Материалы по теме
Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Общество
Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России
Общество
Мурашко назвал сильнее всего поражаемые коронавирусом органы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter