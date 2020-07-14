Песков сообщил о дискуссии по выплате штрафа «Норникелем» в бюджет

Фото: Морская спасательная служба Росморречфлота

Штраф от «Норникеля» за утечку дизельного топлива на ТЭЦ-3, произошедшей в Норильске 29 мая, подлежит выплате в региональный бюджет, но по вопросу еще ведется дискуссия. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов, в бюджет какого уровня компания должна заплатить штраф, он ответил, что по действующей системе речь идет о региональном бюджете, однако существуют и другие мнения.

«Существуют разные точки зрения, ведется дискуссия на экспертном уровне», — отметил Песков, добавив, что мнение президента России Владимира Путина по этому вопросу не сформулировано.

Песков также рассказал, что сейчас во многом последствия аварийной ситуации ликвидированы, а «Норникель» продолжает дорабатывать все нюансы в планах очистных работ.