Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 13 июл, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 13 июл, 12:29
Как быстрее запускать онлайн-проекты РБК и #CloudMTS, 12:00 «Аэрофлот» передаст «Победе» основные среднемагистральные маршруты Бизнес, 11:56 Ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара умер в возрасте 49 лет Общество, 11:54 «Нафтогаз Украины» сообщил о возможном срыве отопительного сезона Общество, 11:46 Как работают искусственный интеллект, машинное и глубокое обучение Индустрия 4.0, 11:43  «Газпром» получил квартальный убыток впервые с 2015 года Инвестиции, 11:43 Почему синие часы по-прежнему актуальны Стиль, 11:33 Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров Бизнес, 11:26 В Сирии террористы подорвали российский патруль Политика, 11:24 Минздрав Монголии сообщил о смерти 15-летнего подростка от чумы Общество, 11:15 Режиссер Александр Молочников уволился из МХТ им. Чехова Стиль, 11:15 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 11:14 Команда мечты: какие сотрудники наиболее ценны и что делать со «звездами» Pro, 11:11 Можно или нет купить машину на материнский капитал Авто, 11:04
Общество ,  
0 

«Нафтогаз Украины» сообщил о возможном срыве отопительного сезона

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».

В «Нафтогазе» отметили, что такая угроза возникла из-за невыполнения требований законодательства о расчетах за газ со стороны теплопроизводительных компаний.

«Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», — сообщила пресс-служба.

«Нафтогаз» поблагодарил США за законопроект о санкциях для Nord Stream 2
Бизнес
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Перечень компаний-должников, опубликованный на сайте «Нафтогаза», включает 109 предприятий. В целом на Украине работает 1316 теплопроизводительных компаний.

В июне глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что иск депутатов Верховной рады в Конституционный суд о незаконном выделении оператора ГТС из «Нафтогаза» может сорвать транзит газа из России. По его словам, в таком случае секретариат энергетического сообщества заберет у оператора ГТС сертификацию из-за невыполнения обязательств, а затем «Газпром» потребует либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор. Отделение оператора ГТС от структуры «Нафтогаза» завершилось в начале января.

В конце 2019 года был заключен новый контракт на транзит газа между Россией и Украиной сроком на пять лет, до конца 2024 года.

Теги: Нафтогаз Украины, отопительный сезон
Материалы по теме
Глава «Нафтогаза» увидел новый риск прекращения транзита газа из России
Экономика
В «Нафтогазе» объяснили увольнение Витренко
Бизнес
В «Нафтогазе» напомнили об оставшихся претензиях к «Газпрому» на $17 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter