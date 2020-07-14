«Нафтогаз Украины» сообщил о возможном срыве отопительного сезона
Украина может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз Украины».
В «Нафтогазе» отметили, что такая угроза возникла из-за невыполнения требований законодательства о расчетах за газ со стороны теплопроизводительных компаний.
«Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», — сообщила пресс-служба.
Перечень компаний-должников, опубликованный на сайте «Нафтогаза», включает 109 предприятий. В целом на Украине работает 1316 теплопроизводительных компаний.