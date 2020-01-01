«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

Компания перестала быть бенефициаром оператора ГТС, но стала ее крупным клиентом, заявил Андрей Коболев. Ранее оператор отчитался о начале транзита газа в Европу по новому контракту с Россией

Андрей Коболев (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС )

«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры. Об этом в Facebook написал глава компании Андрей Коболев.

«Независимый оператор ГТС < …> начал автономную работу — транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС», — заявил он.

«Нафтогаз» перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС, но «становится ее крупным клиентом», добавил Коболев. Он назвал это самой масштабной реформой в энергосекторе за всю историю независимой Украины.

По словам главы компании, Киев выполнил норму Третьего энергопакета ЕС и доказал, «что является ответственным и надежным союзником».