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Бизнес ,  
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«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
Компания перестала быть бенефициаром оператора ГТС, но стала ее крупным клиентом, заявил Андрей Коболев. Ранее оператор отчитался о начале транзита газа в Европу по новому контракту с Россией
Андрей Коболев (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС )

«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры. Об этом в Facebook написал глава компании Андрей Коболев.

«Независимый оператор ГТС < …> начал автономную работу — транспортировку природного газа для потребителей Украины и ЕС», — заявил он.

«Нафтогаз» перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС, но «становится ее крупным клиентом», добавил Коболев. Он назвал это самой масштабной реформой в энергосекторе за всю историю независимой Украины.

Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа
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По словам главы компании, Киев выполнил норму Третьего энергопакета ЕС и доказал, «что является ответственным и надежным союзником».

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении оператора газотранспортной системы от «Нафтогаза». Он предусматривает создание оператора ГТС, независимого от государственной компании. 24 декабря украинский регулятор сертифицировал нового оператора.

Глава компании-оператора Сергей Макогон сообщил, что предприятие начало работу в штатном режиме 1 января. В компании рассказали, что в Евросоюз транспортировали первые кубометры газа по новому контракту с «Газпромом».

Украина начала транспортировку газа в ЕС по новому контракту
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Москва и Киев подписали соглашение о транзите газа на 2020–2024 годы 30 декабря. В соответствии с договоренностями «Нафтогаз» остается в схеме, выступая в ней компанией-организатором транзита и беря на себя соответствующие риски. Он должен забронировать у оператора ГТС транспортные мощности объемом 225 млрд куб. м на пятилетний срок. В этом году через территорию Украины будет прокачано 65 млрд куб. м газа, а в следующие четыре — по 40 млрд куб. м.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Нафтогаз», Газотранспортная система Украины, транзит газа
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