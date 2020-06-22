Глава «Нафтогаза» увидел новый риск прекращения транзита газа из России

По словам Андрея Коболева, возможная отмена законов о разделении на Украине функций транспортировки, хранения, добычи и продажи газа может оказаться «очень позитивным» сценарием для «Газпрома»

Андей Коболев (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Признание неконституционными положений законов, принятие которых позволило создать на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), может привести к последствиям, которые будут негативными для Украины, но «очень позитивными» для «Газпрома». Об этом заявил в интервью порталу Liga.net глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«После этого, скорее всего, секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — предупредил Коболев.

По его словам, бенефициаром отмены решения об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинге) окажется именно «Газпром», так как по действующим правилам российской компании приходится платить украинской стороне за больший, чем на самом деле, объем прокачки газа в Европу.

«С «Газпромом» мы работает по принципу «качай или плати». На сегодня он не использует около половины забронированных мощностей нашей ГТС. То есть в их восприятии они переплачивают, и негативный для нас сценарий был бы для «Газпрома» очень позитивным», — пояснил Коболев.

Украина приняла на себя обязательство привести свое законодательство в соответствие с нормами Третьего энергетического пакета ЕС. Для этого функции транспортировки, хранения, добычи и продажи газа должны быть разделены, тогда как ранее все эти функции выполнял «Нафтогаз» и непосредственно его «дочка» — «Укртрансгаз».