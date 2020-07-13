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Рогозин назвал космические корабли США гламурными версиями «Союзов»

Капсула космического корабля «Crew Dragon»
Капсула космического корабля «Crew Dragon» (Фото: David McNew / Getty Images)

Новые космические корабли США компаний SpaceX или Boeing являются более просторной и гламурной версией российских кораблей «Союз», — заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, — это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего «Союза». Да, более просторные, более гламурные», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Рогозин привел в пример новую российскую разработку — «Орел». По его словам, это принципиально новый корабль для работы на дальних орбитах. «Перспективный пилотируемый транспортный корабль «Орел» — это корабль намного более мощный, защищенный и обеспеченный всеми функциями для работы на дальних орбитах, то есть за пределами ближнего космоса», — сказал глава «Роскосмоса».

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
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Ракета &laquo;SpaceX Falcon-9&raquo; и капсула космического корабля &laquo;Crew Dragon&raquo;

В конце мая «Роскосмос» критически оценил конструкцию созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon, который стал первым частным аппаратом, доставившим астронавтов на МКС. В статье от имени корпорации отмечалось, что корабль имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей. У специалистов вызывает тревогу то, что жидкостные двигатели огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения установлены прямо за стенкой кабины. Ряд экспертов также высказали сомнения в том, что для экипажа корабля безопасно непосредственное соседство с парой тонн токсичных компонентов топлива, подаваемых в двигатели системы аварийного спасения под давлением.

«Четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода», — говорилось в статье.

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8 июня в колонке для журнала Forbes Рогозин заявил, что появление у США собственного космического корабля, способного доставлять астронавтов на МКС, не испортило настроения «Роскосмосу». «То, что у кого-то наконец-то появился свой корабль, вовсе не значит, что у нас он должен был пропасть. Наша страна первой отправила человека в космос, первыми мы остаемся и поныне», — отметил Рогозин. За российский корабль говорит уникальная статистика — 173 успешных полета и репутация самого надежного космического корабля в мире, отметил он тогда и добавил, что американцам такую репутацию еще только «предстоит заслужить».

США впервые за 9 лет запустили в космос пилотируемый корабль. Фотогалерея
Фотогалерея 

«Союз» — это наш космический «Калашников», востребованность которого бесспорна даже на фоне появления гигантского арсенала новых образцов стрелкового оружия, более гламурных, но далеко не столь надежных, как творения великих отечественных конструкторов. Но и как «Калашников», наш «Союз» постоянно модернизируется, оставаясь современной машиной», — заверил Рогозин.

Теги: космические корабли, Дмитрий Рогозин, Роскосмос
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