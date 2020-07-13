Рогозин назвал космические корабли США гламурными версиями «Союзов»

Капсула космического корабля «Crew Dragon» (Фото: David McNew / Getty Images)

Новые космические корабли США компаний SpaceX или Boeing являются более просторной и гламурной версией российских кораблей «Союз», — заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, — это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего «Союза». Да, более просторные, более гламурные», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Рогозин привел в пример новую российскую разработку — «Орел». По его словам, это принципиально новый корабль для работы на дальних орбитах. «Перспективный пилотируемый транспортный корабль «Орел» — это корабль намного более мощный, защищенный и обеспеченный всеми функциями для работы на дальних орбитах, то есть за пределами ближнего космоса», — сказал глава «Роскосмоса».

В конце мая «Роскосмос» критически оценил конструкцию созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon, который стал первым частным аппаратом, доставившим астронавтов на МКС. В статье от имени корпорации отмечалось, что корабль имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей. У специалистов вызывает тревогу то, что жидкостные двигатели огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения установлены прямо за стенкой кабины. Ряд экспертов также высказали сомнения в том, что для экипажа корабля безопасно непосредственное соседство с парой тонн токсичных компонентов топлива, подаваемых в двигатели системы аварийного спасения под давлением.