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Илон Маск по-русски ответил на предложение Рогозина о сотрудничестве

Основатель SpaceX поблагодарил главу «Роскосмоса» за поздравление с успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС и заявил, что рассчитывает на «процветающее и долгосрочное сотрудничество»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Основатель американской компании SpaсeX Илон Маск по-русски ответил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Об этом он написал в Twitter.

После запуска корабля Crew Dragon и его успешной стыковки с Международной космической станцией (МКС) Рогозин поздравил SpaceX и Маска, а также предложил продолжить сотрудничество с США в космической сфере.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — ответил Маск.

Рогозин заявил о желании работать с США после стыковки Crew Dragon с МКС
Технологии и медиа
<p>Стыковка&nbsp;Crew Dragon&nbsp;с Международной космической станцией<br /> &nbsp;</p>

В субботу, 30 мая, состоялся запуск первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon, который разработала компания SpaceX для NASA. Изначально его хотели провести 27 мая, однако перенесли из-за плохих погодных условий.

Запуск прошел с мыса Канаверал, штат Флорида. Корабль вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9. В воскресенье корабль пристыковался к МКС и доставил на ее борт американских астронавтов NASA Боба Бенкена и Дага Херли.

Этот запуск также стал для США первым с 2011 года пилотируемым полетом. Тогда была закрыта программа Space Shuttle, и астронавтов NASA доставляли к МКС с помощью российских кораблей «Союз».

США впервые за 9 лет запустили в космос пилотируемый корабль. Фотогалерея
Фотогалерея 

По итогам запуска во время совместной с директором NASA Джимом Брайденстайном пресс-конференции Маск вспомнил заявление главы «Роскосмоса», сделанное в 2014 году. Рогозин, который тогда занимал должность вице-премьера, после введения санкций США в отношении российской космической отрасли предложил в Twitter доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батута. На конференции журналисты поинтересовались, как на запуск отреагировала Россия, после чего Маск заявил: «Батут работает», назвав это внутренней шуткой.

Рогозин, в свою очередь, сообщил, что его шутка про батут была реальной угрозой для США из-за американских санкций против российской ракетно-космической отрасли. Также глава «Роскосмоса» в Twitter написал Брайденстайну, что ему понравился ответ Маска.

Авторы: Александра Хрисанфова, Наталия Анисимова
Теги: Илон Маск, SpaceX, Дмитрий Рогозин
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