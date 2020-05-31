Илон Маск по-русски ответил на предложение Рогозина о сотрудничестве
Основатель американской компании SpaсeX Илон Маск по-русски ответил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Об этом он написал в Twitter.
После запуска корабля Crew Dragon и его успешной стыковки с Международной космической станцией (МКС) Рогозин поздравил SpaceX и Маска, а также предложил продолжить сотрудничество с США в космической сфере.
«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — ответил Маск.
В субботу, 30 мая, состоялся запуск первого частного пилотируемого корабля Crew Dragon, который разработала компания SpaceX для NASA. Изначально его хотели провести 27 мая, однако перенесли из-за плохих погодных условий.