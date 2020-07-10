В СК заявили об угрозах в адрес фигурантов дела Фургала

Один из участников дела уже находится под госзащитой. Сам губернатор заявил, что ему лично никто не угрожал, однако судья согласился с доводами следствия и решил провести слушание в закрытом режиме

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Заседание по мере пресечения для губернатора губернатора Хабаровского края должен проходить в закрытом режиме. С такой просьбой к суду обратились следователь по особо важным делам при председателе СКР Юрий Буртовой и прокурор Сергей Бочкарев на заседании Басманного суда, сообщает корреспондент РБК.

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Следователь и прокурор заявили, что участникам дела Фургала поступали угрозы. По их мнению, закрытый режим позволит обеспечить безопасность и самого губернатора.

Буртовой добавил, что один из участников дела уже находится под госзащитой. Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что под госзащиту взят арестованный бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков.

Сам Фургал заявил, что в его адрес никаких угроз не поступало. «Я не вижу никакой угрозы для себя со стороны окружающих. Что касается остальных, то мне об этом ничего не известно», — сказал он.