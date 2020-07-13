Власти выплатят по 2 млн руб. потерявшим дома после прорыва дамбы в Рузе

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Жители подмосковного города Руза, дома которых унесло водой после прорыва дамбы, получат компенсацию в размере 2 млн руб. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Что касается людей, которые потеряли дома: мы выплатим компенсацию по 2 млн руб. А там, где дома можно восстановить, мы предусмотрели выплату в 300 тыс. руб.», — пообещал Воробьев. По его словам, распорядиться этой суммой каждый сможет по своему усмотрению.

Кроме того, все пострадавшие из-за подтопления получат по 30 тыс. руб. на каждого члена семьи. По словам Воробьева, это будет экстренной помощью на первое время, которая рассчитана на покупку «всего необходимого».

Также губернатор сообщил, что все последствия подтопления в Рузе «почти устранены». Сейчас в городе убирают и вывозят мусор, а также очищают русло реки. «До конца недели мы обязательно все закончим», — пообещал Воробьев.