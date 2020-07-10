Движение на Волоколамском шоссе в Рузе восстановили после прорыва дамбы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Рузском городском округе Московской области восстановили движение на участке Волоколамского шоссе, поврежденного после прорыва дамбы на реке Городянка. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

В сообщении уточняется, что восстановлены не только автомобильное движение, но пешеходная часть дороги.

Из-за обильных осадков в Городянке 8 июля поднялся уровень воды, дамба на реке не смогла ее удержать. В результате подтопило 29 приусадебных участков с домами, смыло два частных дома и одну хозяйственную постройку, спасатели эвакуировали более 50 человек. Вице-губернатор региона Игорь Тресков уточнял, что из-за разлива реки пострадали четыре дороги, две из которых полностью размыло.