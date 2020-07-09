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Появилось видео с последствиями прорыва дамбы в подмосковной Рузе

В Сети появилось видео с последствиями прорыва дамбы в подмосковном городе Рузе. Видео опубликовали в Twitter.

На ролике видно, как двухэтажный дом плывет по воде на улице Красноармейская в городе Руза.

Видео

Вечером 8 июля в МЧС сообщили, что в Рузе произошли подтопления из-за подъема уровня воды в реке Городянка. По данным ведомства, из-за разрушения технической насыпи во время прокладки обводного канала вода хлынула в жилой сектор. В итоге подтопило 29 частных домов, из них три постройки унесло водой.

Появилось видео с места прорыва дамбы в подмосковной Рузе
Общество
Фото: МЧС России

Ранее пресс-служба администрации Рузского городского округа сообщила, что спасатели эвакуировали 52 человека, никто из жителей не пострадал.

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, местные власти окажут максимальную помощь.

Теги: прорыв, чп, Подмосквье
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