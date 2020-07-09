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Власти назвали сроки восстановления размытых дорог в Рузе

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Две дороги, размытые в подмосковном городе Руза из-за прорыва дамбы, планируется восстановить в ближайшее время. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

По словам вице-губернатора региона Игоря Трескова, в общей сложности пострадало четыре дороги, две из них полностью размыло. В настоящее время на месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

Основную дорогу планируется восстановить в течение двух суток. «На муниципальную дорогу потребуется чуть больше времени, трое-четверо суток. Но везде есть объездные пути, которыми уже сегодня могут пользоваться жители», — отметил Тресков.

Появилось видео с последствиями прорыва дамбы в подмосковной Рузе
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Прорыв дамбы произошел в Рузском районе из-за обильных осадков вечером 8 июля. В результате подтопило 29 приусадебных участков с 29 домами. Потоком воды смыло два частных дома и одну хозяйственную постройку. Из-за инцидента были эвакуированы 52 человека.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что пострадавшим будет оказана «максимальная помощь». По его словам, сейчас опасности для жизни людей в Рузе нет.

Теги: Московская область, Руза, затопление, прорыв, дороги
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