Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вода устремилась по руслу Городянки в реку Рузу и смыла частный дом на улице Красноармейская. Никто из жителей не пострадал.

«Чтобы избежать других последствий, отключено газоснабжение и электроснабжение на части улиц», — говорится в сообщении. На месте работают спасательные службы.

Глава Московской области Андрей Воробьев написал в Telegram-канале, что всем жителям Рузского городского округа, жилье которых пострадало от подтопления окажут «максимальную помощь». По его словам, сейчас опасности для жизни людей в Рузе нет.