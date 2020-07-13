Путин пожелал выздоровления заболевшему COVID-19 президенту Бразилии

7 июля Болсонару сообщил о симптомах коронавируса. У него поднялась температура и появилась слабость, после чего политик сдал тест на заболевание. На следующий день стало известно о положительных результатах Болсонару. Сам президент заявил, что чувствует себя нормально. Врачи провели ему рентген легких, показавший, что они не поражены.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по числу заболевших. В стране выявили почти 2 млн зараженных, из них 72 100 человек умерли.