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Пандемия коронавируса ,  
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Путин пожелал выздоровления заболевшему COVID-19 президенту Бразилии

Жаир Болсонару
Жаир Болсонару (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму заболевшему COVID-19 лидеру Бразилии Жаиру Болсонару, в которой пожелал ему выздоровления. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

«Уверен, что присущие Вам жизненная энергия и стойкость помогут победить опасное заболевание», — говорится в телеграмме.

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Фото: Gilson Borba / Zuma / Global Look Press

Путин заявил, что рассчитывает продолжить совместную работу и конструктивный диалог с Болсонару.

Президент Бразилии отрицал опасность коронавируса, утверждая, что он смог выжить после атаки с ножом, и «какая-та простуда» его не возьмет. Долгое время он отказывался вводить в стране ограничения в связи с эпидемией, в частности, выступая против социального дистанцирования и закрытия магазинов. На встречах со своими сторонниками бразильский лидер часто появлялся без медицинской маски.

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Жаир Болсонару

7 июля Болсонару сообщил о симптомах коронавируса. У него поднялась температура и появилась слабость, после чего политик сдал тест на заболевание. На следующий день стало известно о положительных результатах Болсонару. Сам президент заявил, что чувствует себя нормально. Врачи провели ему рентген легких, показавший, что они не поражены.

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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по числу заболевших. В стране выявили почти 2 млн зараженных, из них 72 100 человек умерли.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Владимир Путин, Жаир Болсонару
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