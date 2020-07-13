Путин пожелал выздоровления заболевшему COVID-19 президенту Бразилии
Президент России Владимир Путин отправил телеграмму заболевшему COVID-19 лидеру Бразилии Жаиру Болсонару, в которой пожелал ему выздоровления. Текст послания опубликован на сайте Кремля.
«Уверен, что присущие Вам жизненная энергия и стойкость помогут победить опасное заболевание», — говорится в телеграмме.
Путин заявил, что рассчитывает продолжить совместную работу и конструктивный диалог с Болсонару.
Президент Бразилии отрицал опасность коронавируса, утверждая, что он смог выжить после атаки с ножом, и «какая-та простуда» его не возьмет. Долгое время он отказывался вводить в стране ограничения в связи с эпидемией, в частности, выступая против социального дистанцирования и закрытия магазинов. На встречах со своими сторонниками бразильский лидер часто появлялся без медицинской маски.