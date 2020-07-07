Отрицавший опасность коронавируса президент Бразилии заразился COVID-19

Жаир Болсонару (Фото: Adriano Machado / Reuters)

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом, передает Globo. Тест, проведенный им после появления симптомов болезни, подтвердил у него COVID-19.

Среди симптомов заболевания у главы государства была температура 38 градусов и слабость. О том, что у него появились эти симптомы Болсонару сообщил накануне. Сейчас он чувствует себя уже лучше.

На начальных этапах распространения пандемии Болсонару отрицал опасность коронавируса, называя ее преувеличенной. «Я выжил после атаки на меня с ножом, и какая-то там простуда меня не возьмет», — говорил он. Долгое время он отказывался вводить в стране ограничения из-за эпидемии.

Сейчас Бразилия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев заражения (1,62 млн, по данным университета Джонса Хопкинса).