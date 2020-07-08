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Пандемия коронавируса ,  
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Журналисты подадут иск к президенту Бразилии из-за риска заражения СOVID

Жаир Болсонару
Жаир Болсонару (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Бразильская ассоциация прессы (ABI) собирается подать в суд на президента страны Жаира Болсонару из-за того, что он подверг журналистов риску заразиться коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ABI.

7 июля Болсонару в ходе пресс-конференции сообщил, что его тест на новый коронавирус дал положительный результат. По данным ABI, глава государства при этом «нарушил рекомендованный врачами режим изоляции», не соблюдал дистанцию и снял маску.

«Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», — говорится в заявлении.

Отрицавший опасность коронавируса президент Бразилии заразился COVID-19
Общество
Жаир Болсонару

В ассоциации президента обвинили в нарушении двух статей Уголовного кодекса, в том числе в «распространении инфекционных заболеваний». Эти статьи предусматривают тюремное заключение и штраф. «Столкнувшись с такой ситуацией, ABI подает в Верховный суд на президента», — говорится в заявлении.

6 июля Болсонару рассказал, что у него поднялась температура до 38 градусов и появилась слабость. На следующий день он сообщил о положительном результате теста на коронавирус и заявил, что уже чувствует себя лучше.

Ранее Болсонару отрицал опасность коронавируса, называя ее преувеличенной. Он долгое время отказывался вводить в Бразилии ограничительные меры, в частности, выступал против социальной дистанции и закрытия магазинов. Также он продолжал встречаться со своими сторонниками и часто появлялся на публике без маски.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на втором месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом. Там насчитывается 1 668 589 случаев заболевания. По числу летальных исходов из-за COVID-19 Бразилия также занимает второе место. В стране от коронавируса умер 66 741 человек.

Теги: журналисты, Бразилия, COVID-19, Жаир Болсонару
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