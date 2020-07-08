Журналисты подадут иск к президенту Бразилии из-за риска заражения СOVID

Жаир Болсонару (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Бразильская ассоциация прессы (ABI) собирается подать в суд на президента страны Жаира Болсонару из-за того, что он подверг журналистов риску заразиться коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ABI.

7 июля Болсонару в ходе пресс-конференции сообщил, что его тест на новый коронавирус дал положительный результат. По данным ABI, глава государства при этом «нарушил рекомендованный врачами режим изоляции», не соблюдал дистанцию и снял маску.

«Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», — говорится в заявлении.

В ассоциации президента обвинили в нарушении двух статей Уголовного кодекса, в том числе в «распространении инфекционных заболеваний». Эти статьи предусматривают тюремное заключение и штраф. «Столкнувшись с такой ситуацией, ABI подает в Верховный суд на президента», — говорится в заявлении.