Бразилия отказалась отменять ежегодный карнавал из-за коронавируса

Власти Бразилии не намерены отменять традиционный карнавал из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается в Twitter Минздрава страны со ссылкой на заявление министра здравоохранения Энрике Мандетты.

По его словам, карнавал является частью культурной идентичности Бразилии.

«У нас нет оснований для обсуждения этого предложения (отмены мероприятия), — сказал глава ведомства журналистам. — Мы надеемся, что все это время люди будут веселиться и наслаждаться своим здоровьем».

Ежегодный Бразильский карнавал проводится в стране за сорок дней до празднования Пасхи. Он является крупнейшим национальным праздником, который собирает несколько миллионов участников, в том числе и туристов.

Вспышка коронавириса была впервые зарегистрирована в декабре прошлого года в китайском Ухане. Сейчас число заболевших превысило 20 тыс. человек, случаи заболевания зафиксированы также за границами Китая. Новый коронавирус, по данным на 3 февраля, обнаружен более чем в 20 странах.