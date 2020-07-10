Адвокат Ефремова заявил о давлении до оглашения претензий палаты к нему

Эльман Пашаев (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен продолжать работу и не боится за карьеру из-за дисциплинарного дела Федеральной палаты адвокатов (ФПА) против него. Об этом адвокат сообщил в разговоре с РБК.

«Я продолжу работать, меня ничего не пугает, у меня за карьеру страха нет», — сказал Пашаев.

По словам адвоката, неделю назад на него «было оказано серьезное давление», чтобы он убедил Ефремова признать свою вину, однако Пашаев отказался от этого. В противном случае Пашаеву пригрозили, что останется «без статуса», рассказал он. Кроме того, семью Ефремовых просили выбрать другого адвоката, от чего они также отказались, добавил Пашаев.

На вопрос, кто именно оказывал давление и предлагал других адвокатов, Пашаев не ответил. «Давайте, я пока не буду раскрывать, пока подождем», — сказал он. «Но я уверен, что адвокатская палата примет обоснованное решение», — подчеркнул Пашаев.

На вопрос, как сейчас себя чувствует Ефремов, адвокат сообщил, что актер все еще находится в шоковом состоянии и чувствует себя плохо.