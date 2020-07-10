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Адвокат Ефремова заявил о давлении до оглашения претензий палаты к нему

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен продолжать работу и не боится за карьеру из-за дисциплинарного дела Федеральной палаты адвокатов (ФПА) против него. Об этом адвокат сообщил в разговоре с РБК.

«Я продолжу работать, меня ничего не пугает, у меня за карьеру страха нет», — сказал Пашаев.

По словам адвоката, неделю назад на него «было оказано серьезное давление», чтобы он убедил Ефремова признать свою вину, однако Пашаев отказался от этого. В противном случае Пашаеву пригрозили, что останется «без статуса», рассказал он. Кроме того, семью Ефремовых просили выбрать другого адвоката, от чего они также отказались, добавил Пашаев.

На вопрос, кто именно оказывал давление и предлагал других адвокатов, Пашаев не ответил. «Давайте, я пока не буду раскрывать, пока подождем», — сказал он. «Но я уверен, что адвокатская палата примет обоснованное решение», — подчеркнул Пашаев.

На вопрос, как сейчас себя чувствует Ефремов, адвокат сообщил, что актер все еще находится в шоковом состоянии и чувствует себя плохо.

Сын и жена Михаила Ефремова Никита Ефремов и Софья Кругликова заявили РБК, что не дают комментариев. РБК отправил запрос в ФПА.

Адвокаты Добровинский и Пашаев не смогли объяснить претензии палаты к ним
Общество
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов

Ранее 10 июля ФПА объявила о дисциплинарных делах в отношении Пашаева и адвоката Александра Добровинского, который представляет семью погибшего в ДТП с участием Ефремова Сергея Захарова. В сообщении палаты не говорилось, с чем именно связаны дела. Пашаев и Добровинский также не смогли объяснить суть претензий, указав, что пока не видели постановления.

Перед этим, в июне, ФПА выпускала заявление, в котором указала на «нехарактерное для членов профессионального сообщества» поведение Добровинского и Пашаева. В сообщении говорилось, что адвокаты «используют свою причастность к «громкому» делу для саморекламы», а их действия могут послужить формированию «превратного представления о существе адвокатской деятельности».

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, авария, новости
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