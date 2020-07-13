«Коммерсантъ» сообщил о негласном визите Трутнева в Хабаровский край

Юрий Трутнев (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

В Хабаровский край с негласным визитом прибыл заместитель председателя правительства и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, Трутнев прибыл в Хабаровск в воскресенье, когда там проходили новые акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Один из источников «Коммерсанта» заявил, что вице-премьер встречался с руководством силовых структур и провел закрытое совещание с представителями правительства края.

В правительстве региона сообщили, что не располагают информацией о планах Трутнева.

Со ссылкой на очевидцев издание пишет, что в стороне от протестующих перед зданием краевого правительства был замечен заместитель Трутнева Григорий Куранов.